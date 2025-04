‘Pranzo agli orti sociali Filippo Ficcadenti’ Un primo maggio speciale a Cupra

maggio il comune di Cupra Marittima ha promosso una bella iniziativa: ‘Pranzo agli orti sociali Filippo Ficcadenti’, che si trovano in via Conte Giovanni Vinci, nella zona nord di Cupra Marittima. Si tratta di "un incontro conviviale in compagnia e un’opportunità per mantenere una vita sociale attiva, per condividere il momento del pranzo insieme ad altri, trovare un pasto già pronto, per fare quattro chiacchiere, dare al cibo un tocco di sapore in più".La prenotazione è obbligatoria al numero 333.8824907 (Eleonora) entro lunedì 28 aprile o fino ad esaurimento posti disponibili. L’iniziativa è ad offerta e quanto raccolto sarà devoluto alla Caritas parrocchiale e alla sezione Unitalsi di Cupra Marittima. La realizzazione dell’evento è possibile grazie alla collaborazione di; Nenè service, Spendimeglio supermercati Tigre, Ditaly, GB srl e l’Alimentare Mignini. Ilrestodelcarlino.it - ‘Pranzo agli orti sociali Filippo Ficcadenti’. Un primo maggio speciale a Cupra Leggi su Ilrestodelcarlino.it In occasione della ricorrenza del 1°il comune diMarittima ha promosso una bella iniziativa:, che si trovano in via Conte Giovanni Vinci, nella zona nord diMarittima. Si tratta di "un incontro conviviale in compagnia e un’opportunità per mantenere una vita sociale attiva, per condividere il momento del pranzo insieme ad altri, trovare un pasto già pronto, per fare quattro chiacchiere, dare al cibo un tocco di sapore in più".La prenotazione è obbligatoria al numero 333.8824907 (Eleonora) entro lunedì 28 aprile o fino ad esaurimento posti disponibili. L’iniziativa è ad offerta e quanto raccolto sarà devoluto alla Caritas parrocchiale e alla sezione Unitalsi diMarittima. La realizzazione dell’evento è possibile grazie alla collaborazione di; Nenè service, Spendimeglio supermercati Tigre, Ditaly, GB srl e l’Alimentare Mignini.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Donare momenti di socialità e serenità agli ospiti a persone fragili e indigenti. Con questo scopo domenica mattina 14 pallavolisti dell’Under 19 della Porto Robur Costa 2030, accompagnati dai due allenatori Francesco Mollo e Matteo Baroni e dai collaboratori volontari Maurizio, Laimer e Filippo... 🔗ravennatoday.it

MONTECARLO (MONACO) (ITALPRESS) – Sarà derby italiano negli ottavi del “Rolex Monte-Carlo Masters”, primo Masters 1000 sulla terra battuta della stagione in corso al Country Club nel Principato di Monaco, con un montepremi totale pari a 6.128.940 euro. A sfidare Matteo Berrettini, ieri protagonista di un grande successo su Alexander Zverev, sarà infatti Lorenzo Musetti: il 23enne di Carrara, numero 16 del ranking e 13 del seeding, ha sconfitto in rimonta il ceco Jiri Lehecka, numero 28 Atp, ... 🔗unlimitednews.it

Re Carlo III è tornato oggi come previsto ai suoi impegni pubblici. Dopo il breve ricovero che giovedì scorso lo aveva tenuto per qualche ora in ospedale alla London Clinic. Il sovrano è stato ricoverato, “in osservazione”, in seguito a non meglio specificati effetti collaterali della terapia per far fronte al cancro diagnosticatogli a inizio 2024. Re Carlo III torna agli impegni pubblici dopo il ricovero Il monarca, in cura da più di un anno per un cancro la cui natura non è mai stata ... 🔗secoloditalia.it

Cupra Marittima, un pranzo all’aperto per unire la comunità; Sito Istituzionale | 25 aprile agli Orti Urbani; Sito Istituzionale | La Befana arriva agli Orti Urbani; 1' Maggio inclusivo. Pranzo agli Orti Sociali ‘Filippo Ficcadenti’ di Cupra. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online