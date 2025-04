Porto Fuori parchi e giardini dimenticati

Porto Fuori alla periferia della città. Alcuni residenti fanno notare che "generalmente qui si vive bene perché sono presenti quasi tutti i servizi e grazie al volontariato vengono organizzati molti eventi. Vi è però la paura che pian piano molte attività siano costrette a chiudere e purtroppo ultimamente sono aumentati gli atti vandalici". Oltre a ciò "vi è la sensazione che il Comune di Ravenna non voglia destinare a Porto Fuori molti fondi per quanto riguarda la manutenzione delle strade in particolare nel nucleo più vecchio".In effetti oltre alla manutenzione è ben segnalato ed evidente il degrado da radici e, in particolare all’angolo tra via Taroni e via Pazzaglia, così i mezzi che vi devono transitare compiono disagevoli manovre per evitare i dossi di asflato sollevati. Ilrestodelcarlino.it - Porto Fuori, parchi e giardini dimenticati Leggi su Ilrestodelcarlino.it Al di là del disagio causato dalla demolizione del ponte di via Stradone per l’allargamento della tangenziale (con inevitabile sofferenza per le attività commerciali), sono diverse le problematiche che vive quotidianamente chi abita o lavora nella zonaalla periferia della città. Alcuni residenti fanno notare che "generalmente qui si vive bene perché sono presenti quasi tutti i servizi e grazie al volontariato vengono organizzati molti eventi. Vi è però la paura che pian piano molte attività siano costrette a chiudere e purtroppo ultimamente sono aumentati gli atti vandalici". Oltre a ciò "vi è la sensazione che il Comune di Ravenna non voglia destinare amolti fondi per quanto riguarda la manutenzione delle strade in particolare nel nucleo più vecchio".In effetti oltre alla manutenzione è ben segnalato ed evidente il degrado da radici e, in particolare all’angolo tra via Taroni e via Pazzaglia, così i mezzi che vi devono transitare compiono disagevoli manovre per evitare i dossi di asflato sollevati.

Ne parlano su altre fonti

Una tappa nel forese, la prima di una serie, per una giornata all’insegna dell’ascolto e del confronto diretto con i cittadini. È quella che è stata fatta a Porto Fuori venerdì 11 aprile da Nicola Grandi ed Eleonora Zanolli, candidati sindaco e vicesindaco della coalizione di centro-destra composta da Fratelli d’Italia, Forza Italia e Viva Ravenna. Nel primo pomeriggio Grandi e Zanolli hanno incontrato il Comitato Cittadino di Porto Fuori, guidato dal presidente Davide Alessandrini, insieme ad ... 🔗ilrestodelcarlino.it

di Redazione JuventusNews24Djalò Juventus, dal Portogallo assicurano: il Porto lo ha messo fuori rosa, si allenerà alle 7 del mattino! Le novità e gli aggiornamenti sul difensore Dal Portogallo arrivano ulteriori notizie riguardo Tiago Djalò, il difensore che il calciomercato Juventus ha prestato al Porto fino al termine di questa stagione. Nelle ultime ore il giocatore ha ricevuto una sanzione disciplinare per aver partecipato a una festa senza averne l’autorizzazione, un comportamento ... 🔗juventusnews24.com

La Confesercenti di Ravenna raccoglie le segnalazioni degli imprenditori situati nella zona di Porto Fuori, riguardanti in particolare le "difficoltà che il tessuto economico della località sta vivendo per il rifacimento del cavalcavia sulla Classicana e la conseguente chiusura di via Stradone... 🔗ravennatoday.it

Porto Fuori, parchi e giardini dimenticati; I più bei parchi e giardini di Torino per una giornata all'aria aperta; I migliori giardini visitabili del Veneto: meraviglia per i 5 sensi; Lo sapevate che l’8 marzo potete entrare gratis in questi musei?. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Porto Fuori, parchi e giardini dimenticati - Giochi rotti e da cambiare in diverse aree verdi. La località attende la fine dei lavori del nuovo ponte in via Stradone ... 🔗ilrestodelcarlino.it

Musei, giardini e gite fuori porta. Pasqua e Pasquetta portano relax - Pioverà o non pioverà? È questo il dilemma di Pasqua e Pasquetta. Se alla fine vincesse il sole, magari con qualche nuvola, perché non tentare una passeggiata nei giardini aperti oppure un picnic ... 🔗msn.com

Tra mare e storia, gli scenari da favola del Parco di Porto Venere - Il nuovo volume delle Guide di Repubblica: itinerari, sentieri, ristoranti e cibi tipici delle ville e dei giardini della Liguria ... 🔗repubblica.it