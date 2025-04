Stazioni elettriche Start Romagna Accolto il ricorso della seconda Il Tar annulla l’assegnazione gara

gara, con un importo base di circa 3 milioni e 738 mila euro, aveva inquadrato chi avrebbe dovuto occuparsi della realizzazione delle Stazioni di ricarica plug-in overnight per gli autobus elettrici. Un argomento di decisa attualità ambientale insomma. Il Tar di Bologna, con sentenza pubblicata mercoledì scorso, ha però annullato gli atti di gara accogliendo il ricorso della seconda classificata, la Agsm quale capogruppo di un raggruppamento temporaneo di imprese (rti). E intimando a Start Romagna di "procedere a rideterminarsi in conformità a quanto indicato" dal tribunale. Dato però che il contratto tra Start e Renova - la mandataria dell’rti rivelatasi in prima battuta vincitrice - non è ancora stato stipulato, i giudici bolognesi hanno ritenuto di non dovere adottare il provvedimento di dichiarazione di inefficacia del contratto e di indicare un risarcimento come chiesto da Agsm. Ilrestodelcarlino.it - Stazioni elettriche Start Romagna. Accolto il ricorso della seconda. Il Tar annulla l’assegnazione gara Leggi su Ilrestodelcarlino.it Due depositi degli autobus, quello di Ravenna in via delle Industrie e quello di via Dalla Chiesa a Rimini. E un’autostazione, quella di piazzale Moro sempre a Ravenna. La, con un importo base di circa 3 milioni e 738 mila euro, aveva inquadrato chi avrebbe dovuto occuparsirealizzazione delledi ricarica plug-in overnight per gli autobus elettrici. Un argomento di decisa attualità ambientale insomma. Il Tar di Bologna, con sentenza pubblicata mercoledì scorso, ha peròto gli atti diaccogliendo ilclassificata, la Agsm quale capogruppo di un raggruppamento temporaneo di imprese (rti). E intimando adi "procedere a rideterminarsi in conformità a quanto indicato" dal tribunale. Dato però che il contratto trae Renova - la mandataria dell’rti rivelatasi in prima battuta vincitrice - non è ancora stato stipulato, i giudici bolognesi hanno ritenuto di non dovere adottare il provvedimento di dichiarazione di inefficacia del contratto e di indicare un risarcimento come chiesto da Agsm.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

