25 Aprile perché è la Festa della Liberazione

Aprile si celebra la Festa della Liberazione, ma non tutti conoscono il perché di questa importante celebrazione. E voi? Sapete come mai si festeggia questa data? E per quale motivo è stato scelto proprio il 25 Aprile?Non tutti sanno perché la Festa della Liberazione si festeggia il 25 Aprile, un giorno importantissimo per il nostro Paese. Foto: Kikapressperché la Festa della Liberazione si celebra il 25 Aprile?Partiamo dal principio: la Festa della Liberazione dal regime fascista e dall'occupazione militare tedesca si celebra il 25 Aprile perché nello stesso giorno, nel 1945, a Milano (sede del comando partigiano del CLN) venne decretata la Liberazione dall'occupazione nazifascista.In quel giorno il Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia (di cui faceva parte il compianto Presidente Sandro Pertini) proclamò l'insurrezione generale in tutti i territori ancora occupati dai nazifascisti.

