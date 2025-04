Tra musica cibo e shopping Torna la ‘Festa degli acquisti’ Così il centro è più attrattivo

musica, cibo e (si spera) soprattutto shopping. Infine, il consueto show comico serale, presentato dalle conduttrici di Sky, Federica Masolin e Mara Sangiorgio, che quest’anno vedrà sul palco Gioele Dix e Andrea Di Marco. Sabato 10 maggio Torna, per la dodicesima edizione, l’iniziativa ‘Il centro fiorisce a maggio – È festa per gli acquisti’.L’EVENTOTante le iniziative proposte dagli operatori economici e dai pubblici esercizi del centro, che saranno protagonisti con promozioni, iniziative ed eventi musicali. Il tutto accompagnato da animazioni e spettacoli che inizieranno nel pomeriggio e si protrarranno fino a tarda sera, con il fulcro nelle tre piazze principali dove si potrà passeggiare dilettandosi in uno shopping circondato da musica e spettacolo. La giornata sarà inaugurata, dalla mattina, con il tradizionale mercato ambulante cittadino in diversi punti del centro storico e l’apertura dei negozi che rimarranno eccezionalmente aperti fino a sera. Ilrestodelcarlino.it - Tra musica, cibo e shopping . Torna la ‘Festa degli acquisti’ : "Così il centro è più attrattivo" Leggi su Ilrestodelcarlino.it e (si spera) soprattutto. Infine, il consueto show comico serale, presentato dalle conduttrici di Sky, Federica Masolin e Mara Sangiorgio, che quest’anno vedrà sul palco Gioele Dix e Andrea Di Marco. Sabato 10 maggio, per la dodicesima edizione, l’iniziativa ‘Ilfiorisce a maggio – È festa per gli.L’EVENTOTante le iniziative proposte dagli operatori economici e dai pubblici esercizi del, che saranno protagonisti con promozioni, iniziative ed eventili. Il tutto accompagnato da animazioni e spettacoli che inizieranno nel pomeriggio e si protrarranno fino a tarda sera, con il fulcro nelle tre piazze principali dove si potrà passeggiare dilettandosi in unocircondato dae spettacolo. La giornata sarà inaugurata, dalla mattina, con il tradizionale mercato ambulante cittadino in diversi punti delstorico e l’apertura dei negozi che rimarranno eccezionalmente aperti fino a sera.

