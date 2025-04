Novak Djokovic si sfoga in allenamento cosa è accaduto sui campi di Madrid

Novak Djokovic farà domani il proprio esordio nel Masters1000 di Madrid. L’asso serbo affronterà Matteo Arnaldi, che nel primo turno ha sconfitto in rimonta il croato Borna Coric. Un impegno molto difficile per il ligure, lontano dalla propria miglior versione, anche se la vittoria può avergli dato un pizzico di fiducia in più.Da capire anche quale sarà il Djokovic che l’azzurro si troverà dall’altra parte del campo. Ricordiamo che Nole, finalista nel 1000 a Miami, è stato subito eliminato nel primo impegno importante sulla terra rossa a Montecarlo nella sfida contro il cileno Alejandro Tabilo. Se si considera quanto visto in allenamento, non si può non notare il nervosismo e la tensione del campione nativo di Belgrado.Nel corso del suo ultimo training con il francese Arthur Fils, infatti, Djokovic è apparso molto teso e in alcuni frangenti anche arrabbiato. Oasport.it - Novak Djokovic si sfoga in allenamento: cosa è accaduto sui campi di Madrid Leggi su Oasport.it farà domani il proprio esordio nel Masters1000 di. L’asso serbo affronterà Matteo Arnaldi, che nel primo turno ha sconfitto in rimonta il croato Borna Coric. Un impegno molto difficile per il ligure, lontano dalla propria miglior versione, anche se la vittoria può avergli dato un pizzico di fiducia in più.Da capire anche quale sarà ilche l’azzurro si troverà dall’altra parte del campo. Ricordiamo che Nole, finalista nel 1000 a Miami, è stato subito eliminato nel primo impegno importante sulla terra rossa a Montecarlo nella sfida contro il cileno Alejandro Tabilo. Se si considera quanto visto in, non si può non notare il nervosismo e la tensione delone nativo di Belgrado.Nel corso del suo ultimo training con il francese Arthur Fils, infatti,è apparso molto teso e in alcuni frangenti anche arrabbiato.

Su questo argomento da altre fonti

La terra rossa dell'Atp Masters 1000 di Montecarlo 2025 non sorride a Novak Djokovic. Oggi, mercoledì 9 aprile, il campione serbo, che a Miami era stato sconfitto in finale dal giovane talento Mensik, è stato battuto in 2 set al secondo turno dal cileno Alejandro Tabilo che si è imposto con il... 🔗europa.today.it

Battuta d’arresto pesante e inattesa per Novak Djokovic a Indian Wells. L’asso serbo era tra i più attesi nell’evento in California, desideroso di essere tra i protagonisti e con l’obiettivo di puntare al 100° titolo a livello ATP. Il campo, però, ha dato un risultato diverso. Nole, infatti, è stato sconfitto dall’olandese Botic van de Zandschulp (lucky loser) col punteggio di 6-2 3-6 6-1. Un ko pesante, frutto di una prestazione altamente negativa. 🔗oasport.it

La sconfitta contro Van de Zandschulp non è passata inosservata. Nole Djokovic è uscito malamente contro il rivale olandese al Masters 1000 di Indian Wells e intanto nell'ultimo appuntamento di TennisMania, la trasmissione condotta da Dario Puppo e visibile sul canale Youtube di OA Sport, ne hanno parlato sia il conduttore sia gli ospiti Guido Monaco e Massimiliano Ambesi. Sulla sconfitta “a me è bastato il primo set — ha detto Puppo — Non ricordo di aver visto giocare così male Djokovic, in ... 🔗liberoquotidiano.it

Djokovic ora è un caso: Fan***o il tennis”. Il duro sfogo in allenamento a Madrid avvicina il ritiro?; Djokovic non ne può più: lo sfogo in allenamento contro il tennis e tutto il resto; VIDEO - Rivelato il clamoroso sfogo di parolacce di Novak Djokovic: Emerse immagini scioccanti dall'allenamento - F*** questo sport, f*** il tennis, f*** tutto; VIDEO - Rivelato il clamoroso scatto d'ira di Novak Djokovic: Emerse immagini shock durante l'allenamento - F*** questo sport, f*** il tennis, f*** tutto. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Novak Djokovic si sfoga in allenamento: cosa è accaduto sui campi di Madrid - Novak Djokovic farà domani il proprio esordio nel Masters1000 di Madrid. L'asso serbo affronterà Matteo Arnaldi, che nel primo turno ha sconfitto in ... 🔗oasport.it

Djokovic ora è un caso: "Fan***o il tennis”. Il duro sfogo in allenamento a Madrid avvicina il ritiro? - ATP Madrid, durante un allenamento Djokovic ha sfogato tutta la sua frustrazione nei confronti del tennis che tanto gli ha dato, alimentando i dubbi sul suo futuro ... 🔗sport.virgilio.it

Djokovic non ne può più: lo sfogo in allenamento contro “il tennis e tutto il resto” - Novak Djokovic sta per esordire nel torneo di Madrid, oggi intanto il campione serbo si è allenato col giovane francese Arthur Fils ... 🔗fanpage.it