'Francesco sulla strada'. In mostra l'arte di Maupal

di Amalia ApicellaVi ricordate quando Papa Francesco apparve nei panni di Superman con in mano la valigetta dei ’Valores’? A quel murale di Mauro Pallotta, in arte, ne seguirono molti altri: Bergoglio che si prende sulle spalle il peso della pace o ‘Oltre il muro dell’odio’ dove il Papa, come un pallavolista, lancia dall’altra parte della rete un cuore colmo d’amore. Quello diè un nome di spicco nel panorama internazionale della street art e, da domani, la chiesa di Santa Maria della Pietà ospiterà 18 delle sue opere nella‘Francescostrada. Memoria di papa Bergoglio con le opere di’. L’esposizione sarà aperta al pubblico tutti i giorni dalle 9 alle 19 fino al 9 maggio. La chiesa, che si trova in via San Vitale 112-114, è uno degli spazi in cui la Fondazione per le Scienze religiose promuove la conoscenza e l’intreccio tra ricerca, cultura e fede come strumenti per comprendere il presente.