Celebrazione in Cattedrale per Papa Francesco il pastore che ha umanizzato il pontificato tra memoria e gratitudine

Cattedrale, si è celebrata una messa in suffragio del Pontefice. Non di un’idea, non d’un simbolo, ma d’un uomo: Jorge Mario Bergoglio, già Papa Francesco, voce ruvida e dolce della Chiesa del nostro tempo. A officiarla, il vescovo Arturo. Avellinotoday.it - Celebrazione in Cattedrale per Papa Francesco: il pastore che ha umanizzato il pontificato, tra memoria e gratitudine Leggi su Avellinotoday.it Ieri, giovedì 24 aprile, nella solennità austera della, si è celebrata una messa in suffragio del Pontefice. Non di un’idea, non d’un simbolo, ma d’un uomo: Jorge Mario Bergoglio, già, voce ruvida e dolce della Chiesa del nostro tempo. A officiarla, il vescovo Arturo.

Approfondimenti da altre fonti

In occasione della XXXIII Giornata Mondiale del Malato, che si celebrerà nel contesto del Giubileo 2025, Papa Francesco ha inviato un messaggio dal titolo evocativo: ‘La speranza non delude’. Un invito a riflettere sul valore della speranza e sulla presenza di Dio nei momenti di sofferenza, un messaggio di incoraggiamento e di fede per tutti quelli che affrontano la malattia e per chi si prende cura di loro con dedizione e amore. 🔗ilrestodelcarlino.it

Roma (Città del Vaticano), 12 aprile 2025 – La Domenica delle Palme, che segna l’inizio della Settimana Santa, è stata celebrata in Piazza San Pietro dal cardinale Leonardo Sandri, vice decano del Collegio cardinalizio, su delega del Papa. Questa celebrazione rievoca l’entrata trionfale di Gesù a Gerusalemme e dà il via al Triduo Pasquale, che culminerà con la Pasqua. La celebrazione, presieduta dal cardinale Sandri, ha visto la distribuzione di 150 palme e 200. 🔗ilfaroonline.it

Le campane della basilica di San Pietro suonano a morto. Gli operai vaticani stanno togliendo in questo momento le tante composizioni floreali che abbellivano il sagrato di Piazza San Pietro per le feste di Pasqua, probabilmente in segno di lutto. "L'aurora pasquale avvolge il passaggio del nostro vescovo Papa Francesco da questo mondo al Padre. Piangiamo il testimone del Vangelo, il pastore misericordioso, il profeta di Pace". 🔗quotidiano.net

Celebrazione in Cattedrale per Papa Francesco: il pastore che ha umanizzato il pontificato, tra memoria e gratitudine; In Cattedrale la Messa in suffragio di Papa Francesco; Venerdì 25 aprile serata in ricordo di Papa Francesco. Sabato 26 aprile i funerali trasmessi su maxischermo in Cattedrale – Arcidiocesi di Genova; Genova, una serata in Cattedrale per ricordare Papa Francesco con letture musica e riflessioni aperte a tutti. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Messa papa Francesco, il vescovo don Pino: “Una Chiesa in uscita. Questo ci ha insegnato Bergoglio” - Cattedrale gremita di fedeli questa sera per la preghiera in suffragio del Pontefice. Ha concelebrato il vescovo emerito Douglas. Con lui l’abate del Monte e numerosi sacerdoti e diaconi. Presenti il ... 🔗corrierecesenate.it

Papa Francesco, Palermo: la Messa in Cattedrale DIRETTA VIDEO - La celebrazione per il Papa a Palermo LA MORTE DEL PAPA 1 min di lettura La Messa in Cattedrale per Papa Francesco. Officia l’arcivescovo di Palermo, monsignor Corrado Lorefice (seguirà articolo compl ... 🔗informazione.it

Roma tra funerali del Papa e 25 aprile: gli eventi, le celebrazioni, la viabilità e la "zona verde". La situazione - Cortei, appuntamenti, celebrazioni per l’80esimo anniversario della Liberazione nella Capitale. Eventi caratterizzati da sobrietà e raccoglimento nel rispetto del lutto ... 🔗ilmessaggero.it