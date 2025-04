Caso Geodis primo incontro in prefettura I sindacati aprire subito un confronto

Geodis di Carpiano, è approdata davanti alla prefettura di Milano. Un primo incontro interlocutorio fra Geodis, la committente Amazon e Ceva Logistics, altra azienda del settore che assorbirà una parte delle attività e una decina dei circa 95 lavoratori Geodis, alla presenza anche di rappresentanti della Città metropolitana. I sindacati, intanto, chiedono ancora la convocazione di un incontro con le aziende coinvolte e le istituzioni e l’apertura di un confronto che possa mitigare le pesanti ricadute occupazionali sul territorio.Lo stabilimento Geodis di Carpiano, in via Aldo Moro, è destinato infatti a chiudere. Una decisione dell’azienda della logistica che fa seguito alla scelta della committente Amazon di trasferire parte delle attività sul fornitore Ceva Logistics di Somaglia, nel basso Lodigiano. Ilgiorno.it - Caso Geodis, primo incontro in prefettura. I sindacati: aprire subito un confronto Leggi su Ilgiorno.it L’ennesima crisi occupazionale nel Milanese, quella delladi Carpiano, è approdata davanti alladi Milano. Uninterlocutorio fra, la committente Amazon e Ceva Logistics, altra azienda del settore che assorbirà una parte delle attività e una decina dei circa 95 lavoratori, alla presenza anche di rappresentanti della Città metropolitana. I, intanto, chiedono ancora la convocazione di uncon le aziende coinvolte e le istituzioni e l’apertura di unche possa mitigare le pesanti ricadute occupazionali sul territorio.Lo stabilimentodi Carpiano, in via Aldo Moro, è destinato infatti a chiudere. Una decisione dell’azienda della logistica che fa seguito alla scelta della committente Amazon di trasferire parte delle attività sul fornitore Ceva Logistics di Somaglia, nel basso Lodigiano.

