Verso l’ultimo saluto al Papa Già a Roma 360 ragazzi E c’è un pullman della diocesi

Papa Francesco. Per andare incontro al desiderio dei fedeli di prendere parte alle esequie in piazza San Pietro, l’arcidiocesi ha previsto un viaggio in pullman che si concretizzerà solo in base alle prenotazioni pervenute entro le 13 di oggi. "La partenza è fissata per le ore 3 dal parcheggio San Decenzio – spiega don Michele Rossini, referente per l’organizzazione –. Il programma prevede la partecipazione al funerale in piazza San Pietro, pranzo al sacco e rientro in serata. La quota è di 50 euro per un numero minimo di partecipanti di 55 persone, o di 60 euro per un numero minimo di 45 persone. Sotto questo numero il viaggio verrà annullato. E’ necessario dare adesione entro oggi alle 13. Per adesioni telefonare a Mara 328/7682170 o al mio, 339/3813162". Ilrestodelcarlino.it - Verso l’ultimo saluto al Papa. Già a Roma 360 ragazzi . E c’è un pullman della diocesi Leggi su Ilrestodelcarlino.it Domani, alle ore 10, ci saranno i funerali diFrancesco. Per andare incontro al desiderio dei fedeli di prendere parte alle esequie in piazza San Pietro, l’arciha previsto un viaggio inche si concretizzerà solo in base alle prenotazioni pervenute entro le 13 di oggi. "La partenza è fissata per le ore 3 dal parcheggio San Decenzio – spiega don Michele Rossini, referente per l’organizzazione –. Il programma prevede la partecipazione al funerale in piazza San Pietro, pranzo al sacco e rientro in serata. La quota è di 50 euro per un numero minimo di partecipanti di 55 persone, o di 60 euro per un numero minimo di 45 persone. Sotto questo numero il viaggio verrà annullato. E’ necessario dare adesione entro oggi alle 13. Per adesioni telefonare a Mara 328/7682170 o al mio, 339/3813162".

