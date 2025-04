Formaggi Dop Guida Deghi il Consorzio

Per i prossimi tre anni Marco Deghi (foto) continuerà a Guidare il Consorzio Formaggi Dop Valtellina Casera e Bitto. Classe 1956, laureato in Scienze Agrarie, agronomo, Deghi è stato riconfermato alla presidenza e sarà affiancato dai vicepresidenti Daniele Colli di Delebio e Andrea Pedranzini di Bormio. "L'obiettivo di questo prossimo triennio – ha dichiarato - sarà certamente proseguire il percorso di rafforzamento della qualità dei due Formaggi e, in parallelo sfruttare la grande occasione di promozione offerta dalle Olimpiadi 2026, di cui il Distretto Agroalimentare di Qualità della Valtellina è sponsor ufficiale. Sul tavolo degli impegni di questa presidenza, la revisione del disciplinare del Casera Dop, dalla nuova nomenclatura delle stagionature all'applicazione dei protocolli individuati con il Cnr per accrescere la qualità di questo prodotto.

