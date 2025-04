Nel bar tre etti di coca e una pistola illegale in manette il titolare

cocaina nel suo bar, dove custodiva anche una pistola semiautomatica con caricatore e munizioni. Per questo un 33enne albanese, con precedenti, è stato arrestato martedì scorso a San Giuliano Milanese per spaccio di droga e detenzione illegale di arma da sparo. Gli agenti della polizia di Stato, sesta sezione della squadra mobile milanese, erano impegnati in un servizio anti-spaccio nel Comune dell’hinterland e hanno individuato il locale, in via Carducci, come probabile luogo di detenzione di droga. Intorno alle 16, appostati vicino al bar, hanno notato il titolare arrivare in auto ed entrare. Poco dopo è sopraggiunta un’altra auto, con a bordo un 67enne italiano, che è entrato nel locale, ha incontrato il 33enne ed è uscito.I poliziotti, insospettiti, hanno fermato il 67enne, che è stato trovato in possesso di un involucro di cocaina da circa 3 grammi. Ilgiorno.it - Nel bar tre etti di coca e una pistola illegale: in manette il titolare Leggi su Ilgiorno.it Spacciavaina nel suo bar, dove custodiva anche unasemiautomatica con caricatore e munizioni. Per questo un 33enne albanese, con precedenti, è stato arrestato martedì scorso a San Giuliano Milanese per spaccio di droga e detenzionedi arma da sparo. Gli agenti della polizia di Stato, sesta sezione della squadra mobile milanese, erano impegnati in un servizio anti-spaccio nel Comune dell’hinterland e hanno individuato il locale, in via Carducci, come probabile luogo di detenzione di droga. Intorno alle 16, appostati vicino al bar, hanno notato ilarrivare in auto ed entrare. Poco dopo è sopraggiunta un’altra auto, con a bordo un 67enne italiano, che è entrato nel locale, ha incontrato il 33enne ed è uscito.I poliziotti, insospti, hanno fermato il 67enne, che è stato trovato in possesso di un involucro diina da circa 3 grammi.

