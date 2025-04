Svolta digitale il piano nazionale e i suoi obiettivi

piano nazionale di scuola digitale (Pnsd) pluriennale orientato a inserire le tecnologie nella quotidiana attività di apprendimento, di formazione e di amministrazione. L'obbiettivo è sviluppare e migliorare le competenze digitali degli studenti e in generale rendere la tecnologia digitale un congegno didattico di fabbricazione delle competenze. Il Miur indica cinque aree di lavoro educativo e didattico per le scuole: l'educazione all'informazione, l'educazione ai media, la cultura di internet, il coding (è una metodologia trasversale della cultura digitale che consente di apprendere a usare in modo critico la tecnologia e la Rete) e lo sviluppo di creatività espressiva. È una traccia di curricolo digitale su cui le scuole sono chiamate a sperimentare.

