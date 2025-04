SIULP Carenza cronica di personale alla Polizia Stradale di Cosenza la situazione è insostenibile

SIULP di Cosenza esprime grave preoccupazione per la cronica Carenza di personale presso la Sezione della Polizia Stradale di Cosenza, una situazione che sta compromettendo la sicurezza Stradale e il servizio di vigilanza sul territorio. La pianta organica, che prevede cinquantuno unità, attualmente conta solo trenta operatori in servizio, con un'età media elevata, il che rende difficile garantire l'efficacia dei servizi di vigilanza, controllo e soccorso.La Carenza di organico impedisce un'adeguata organizzazione delle pattuglie, con pesanti ripercussioni sulla protezione dell'utenza, sulla prontezza dei soccorsi e sul contrasto ai reati. Nonostante l'abnegazione e l'impegno del personale, la dirigenza è costretta a destinare buona parte delle risorse umane a compiti burocratici e organizzativi, compromettendo ulteriormente l'efficacia dell'azione operativa.

