Papa Francesco ancora lunghe file per l’omaggio al Pontefice a San Pietro alle ore 19 il rito di chiusura della bara e domani i funerali le news in diretta

Papa Francesco morto per ictus. Ci sono ancora lunghe file di fedeli a San Pietro: alle 19 ci sarà il rito di chiusura della bara, domani i funerali. Poi attesa per il conclave. Leggi su Fanpage.it Oggi, venerdì 25 aprile, ultimo giorno per rendere omaggio amorto per ictus. Ci sonodi fedeli a San19 ci sarà ildi. Poi attesa per il conclave.

Sono ancora lunghe le code in piazza San Pietro per rendere l'ultimo saluto a papa Francesco nella basilica vaticana quando è stata ormai abbondantemente superata la mezzanotte. Si stima un afflusso ancora fino alle 4 di notte, possibile orario di chiusura della basilica. Stasera, intanto, al capezzale di Francesco si sono visti sostare a lungo in preghiera il segretario di Stato vaticano, il cardinale Pietro Parolin e l'infermiere personale, Massimiliano Strappetti. 🔗quotidiano.net

Tantissimi i fedeli che sono arrivati da tutte le parti del mondo per dare l'ultimo saluto a Papa Francesco 🔗ilgiornale.it

Una marea umana di fedeli sta salutando Papa Francesco, con lunghe file continuate anche nella notte. La basilica di San Pietro è rimasta aperta fino alle 5.30. L’accesso è potuto riprendere alle 7, dopo appena un’ora e mezza di chiusura. Dalle 11 di ieri fino alle 8.30 di questa mattina 48.600 persone hanno reso omaggio alla salma di Bergoglio nella basilica di San Pietro. Nella notte, dalle 24.00 alle 5. 🔗lettera43.it

