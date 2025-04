Papa Francesco quanto costano i funerali L addio low cost da un milione e mezzo come voleva Bergoglio Tutti i precedenti

Papa Francesco saranno funerali in economia. Un po? perché li ha voluti lui così, un po? perché la congiuntura degli eventi giubilari stanno permettendo un. Ilmessaggero.it - Papa Francesco, quanto costano i funerali? L'addio "low cost" da un milione e mezzo (come voleva Bergoglio). Tutti i precedenti Leggi su Ilmessaggero.it Quelli disarannoin economia. Un po? perché li ha voluti lui così, un po? perché la congiuntura degli eventi giubilari stanno permettendo un.

Le spese relative alla cerimonia funebre in senso stretto – compresa la sepoltura – non ricadranno sulle casse vaticane né su quelle pubbliche, grazie a un benefattore anonimo 🔗ilgiornale.it

Papa Francesco, finalmente una buona notizia: cosa succede. La Sala Stampa vaticana ha informato i fedeli riguardo a una grande novità prevista per l’Angelus di domani. (Continua a leggere dopo la foto…) Leggi anche: Lutto nello sport italiano, l’ex campione trovato morto a letto Leggi anche: Andrea Prospero, la chat e l’ultimo video: cosa si scopre sull’amico Papa Francesco ricoverato, come sta A più di un mese dal ricovero per una polmonite bilaterale, giungono notizie positive ... 🔗tvzap.it

Nel giorno in cui il mondo si prepara a dare l’ultimo saluto a Papa Francesco, c’è chi ne custodisce con commozione il ricordo più umano e silenzioso. Monsignor Benoni Ambarus, vescovo delegato alla carità e alle carceri, racconta con voce rotta l’infinita dedizione del Pontefice per chi vive dietro le sbarre. «Fino a pochi giorni fa si trascinava con fatica nel carcere di Regina Coeli, solo per far sentire la sua voce accanto a chi viene dimenticato. 🔗thesocialpost.it

