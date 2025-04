Alta velocità sull’Adriatica Italia Viva chiama a raccolta i sindaci

Alta velocità Adriatica che attraverserà le Marche e consentirà il collegamento tra Bologna, Ancona, Pescara e Bari: il ministero delle Infrastrutture ha chiesto già da qualche tempo a Rete Ferroviaria Italia l'analisi di fattibilità di una linea ad Alta velocità sull'Adriatica arretrata rispetto a quella che oggi attraversa le città e non consente il collegamento iperveloce. Italia Viva di Ascoli e Fermo con i presidenti Maria Stella Origlia e Moreno Bellesi promuovono un incontro per il 30 aprile alle 17 alla sala Joyce Lussu di Marina di Altidona assieme ai rispettivi comitati di cittadini per l'arretramento, rappresentati da Giuseppe Silvestri e Massimo Valentini, per "meglio stimolare ed approfondire il dialogo tra le istituzioni delle aree interne, della media vallata e della costa del sud delle Marche sull'opportunità di realizzazione di un nuovo tratto ferroviario arretrato e, vista la necessità, autostradale".

