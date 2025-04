Ho cercato quante stragi nazifasciste ci sono state dalle mie parti mi basta per dare un senso al 25 aprile

stragi Naziste e Fasciste in Italia grazie al lavoro di instancabili storici e ricercatori conservano il conto, a presente e futura memoria, di quegli orrori. Non solo le Fosse Ardeatine, Marzabotto e il Monte Sole, Sant’Anna di Stazzema: chiunque viva nella nostra penisola ha nei paraggi un luogo dove l’infamia nazifascista ha consumato la propria ignobile crudeltà ammazzando e seviziando povere vittime innocenti.Ho cercato quelli dalle mie parti, a cavallo tra l’Agro Nocerino Sarnese e le Valli dell’Irno e del Sabato:Altopiano di Prata tra Bracigliano e Sarno, 27/9/1943;Siano, via Roma, 23/9/’43;Sarno, Corso Amendola, settembre ’43; Corso Umberto I, 21/09/’43;Roccapiemonte, ospedale, 25/9/’43;Nocera Inferiore, 02/10/’43;Fisciano, Lancusi, 11/09/’43;Solofra, settembre ’43;Serino, San Biagio, 17/9/’43. Ilfattoquotidiano.it - Ho cercato quante stragi nazifasciste ci sono state dalle mie parti: mi basta per dare un senso al 25 aprile Leggi su Ilfattoquotidiano.it di Leonardo BottaIl bilancio lo tracciava Antonio Scurati, ospite da Fabio Fazio: oltre cinquemilaseicento episodi di violenza nazifascista in Italia tra il 1943 e il 1945; più di ventitremila morti accertati, tra cui dodicimila civili, migliaia di bambini.L’Istituto Parri e l’Atlante delleNaziste e Fasciste in Italia grazie al lavoro di instancabili storici e riri conservano il conto, a presente e futura memoria, di quegli orrori. Non solo le Fosse Ardeatine, Marzabotto e il Monte Sole, Sant’Anna di Stazzema: chiunque viva nella nostra penisola ha nei paraggi un luogo dove l’infamia nazifascista ha consumato la propria ignobile crudeltà ammazzando e seviziando povere vittime innocenti.Hoquellimie, a cavallo tra l’Agro Nocerino Sarnese e le Valli dell’Irno e del Sabato:Altopiano di Prata tra Bracigliano e Sarno, 27/9/1943;Siano, via Roma, 23/9/’43;Sarno, Corso Amendola, settembre ’43; Corso Umberto I, 21/09/’43;Roccapiemonte, ospedale, 25/9/’43;Nocera Inferiore, 02/10/’43;Fisciano, Lancusi, 11/09/’43;Solofra, settembre ’43;Serino, San Biagio, 17/9/’43.

