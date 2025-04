Sfila la ’Colonna della Libertà’ Bagno di folla per mezzi e uniformi della seconda Guerra Mondiale

Sfilata ieri mattina la ’Colonna della Libertà: la liberazione di Ferrara - Museo a cielo aperto itinerante’, la manifestazione organizzata dal ‘Museo della seconda Guerra Mondiale del fiume Po di Felonica’ e dal ‘Museo della Linea Gotica’. Un viaggio nel tempo per ricordare il periodo peggiore della storia dell’umanità, nonché il momento tanto atteso della liberazione dell’Italia da parte degli alleati.Quest’anno la manifestazione è partita proprio da Ferrara, con i veicoli storici militari che raggiungeranno poi i territori a nord del fiume Po, dove il 25 aprile 1945 partì l’insurrezione dei Comitati di Liberazione nazionale Alta Italia. Intorno alle 11 di ieri mattina, infatti, sono arrivati in Piazza Trento Trieste circa 150 veicoli, assieme a 400 partecipanti in uniforme storica, i quali si sono messi a disposizione per scattare qualche foto e raccontare le loro storie. Ilrestodelcarlino.it - Sfila la ’Colonna della Libertà’. Bagno di folla per mezzi e uniformi della seconda Guerra Mondiale Leggi su Ilrestodelcarlino.it ta ieri mattina laLibertà: la liberazione di Ferrara - Museo a cielo aperto itinerante’, la manifestazione organizzata dal ‘Museodel fiume Po di Felonica’ e dal ‘MuseoLinea Gotica’. Un viaggio nel tempo per ricordare il periodo peggiorestoria dell’umanità, nonché il momento tanto attesoliberazione dell’Italia da parte degli alleati.Quest’anno la manifestazione è partita proprio da Ferrara, con i veicoli storici militari che raggiungeranno poi i territori a nord del fiume Po, dove il 25 aprile 1945 partì l’insurrezione dei Comitati di Liberazione nazionale Alta Italia. Intorno alle 11 di ieri mattina, infatti, sono arrivati in Piazza Trento Trieste circa 150 veicoli, assieme a 400 partecipanti in uniforme storica, i quali si sono messi a disposizione per scattare qualche foto e raccontare le loro storie.

Cosa riportano altre fonti

Oggi, dalle 11 alle 16,30, in corso Martiri della Libertà e piazza Trento Trieste ci sarà la sfilata ’Colonna della Libertà’, la liberazione di Ferrara - Museo a cielo aperto itinerante con veicoli e uniformi della seconda Guerra Mondiale, a cura del Museo della Seconda Guerra Mondiale del fiume Po di Felonica e del Museo della Linea Gotica. La manifestazione partirà da Ferrara per raggiungere i territori a nord del fiume Po dove il 25 aprile 1945 partì l’insurrezione dei Comitati di ... 🔗ilrestodelcarlino.it

Ferrara, 24 aprile 2025 _ Sfila la “Colonna della Libertà: la liberazione di Ferrara - Museo a cielo aperto itinerante”, la manifestazione organizzata dal ‘Museo della Seconda Guerra Mondiale del fiume Po di Felonica’ e dal ‘Museo della Linea Gotica’. La manifestazione è partita da Ferrara, con i veicoli storici militari che raggiungeranno poi i territori a nord del fiume Po, dove il 25 aprile 1945 partì l'insurrezione dei Comitati di Liberazione nazionale Alta Italia. 🔗ilrestodelcarlino.it

Bufera sul carnevale di Acerra, in provincia di Napoli, dopo che ieri è sfilato un carro dei carcerati con una grande Statua della Libertà che impugna un mitra. Il carro, come si vede dalle foto ufficiali dell’evento, riproduceva un finto carcere con tanto di grate di ferro delle celle. E dall’interno spuntava l’imponente statua che, al posto di avere la classica fiaccola, aveva un kalashnikov in bella mostra, a braccio alzato. 🔗open.online

Sfila la ’Colonna della Libertà’. Bagno di folla per mezzi e uniformi della seconda Guerra Mondiale; Ferrara, modifiche alla circolazione in città per la sfilata della Colonna della Libertà; Ferrara, sfila la Colonna della libertà; Ferrara, torna domani 24 aprile la Colonna della Libertà. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne