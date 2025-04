Copiati i macchinari Panatta Il tribunale ferma una ditta cinese

macchinari da palestra identici a quelli dell’azienda Panatta, facendolo in particolare durante la fiera del fitness di Colonia, in Germania, tra il 10 e il 13 aprile scorsi. Ma le azioni illegali di una azienda cinese di Dezhou City, la CoolBuild Fitness Equipment, sono state scoperte dalla stessa azienda di Apiro, che si è rivolta al tribunale regionale locale con una richiesta di ingiunzione cautelare e l’istanza è stata accolta. Alla CoolBuild Fitness Equipment è stato ordinato di cessare immediatamente la commercializzazione e l’imitazione di attrezzature da palestra identiche alla linea "Freeweight Special" nella quale spiccano prodotti come la Super Vertical Leg Press, pena una sanzione fino a 250mila euro o, in alternativa, una pena detentiva da determinarsi per ciascuna violazione. Ilrestodelcarlino.it - Copiati i macchinari Panatta. Il tribunale ferma una ditta cinese Leggi su Ilrestodelcarlino.it Copiavano e mettevano in commercio ida palestra identici a quelli dell’azienda, facendolo in particolare durante la fiera del fitness di Colonia, in Germania, tra il 10 e il 13 aprile scorsi. Ma le azioni illegali di una aziendadi Dezhou City, la CoolBuild Fitness Equipment, sono state scoperte dalla stessa azienda di Apiro, che si è rivolta alregionale locale con una richiesta di ingiunzione cautelare e l’istanza è stata accolta. Alla CoolBuild Fitness Equipment è stato ordinato di cessare immediatamente la commercializzazione e l’imitazione di attrezzature da palestra identiche alla linea "Freeweight Special" nella quale spiccano prodotti come la Super Vertical Leg Press, pena una sanzione fino a 250mila euro o, in alternativa, una pena detentiva da determinarsi per ciascuna violazione.

