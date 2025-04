Fogne cantieri in corso Rete di viale Bologna lavori post alluvione al via

lavori di rifacimento e messa in sicurezza delle reti fognarie cittadine, in particolare di quelle interessate dall'alluvione di due anni fa. Dopo il rifacimento del sistema fognario in via Nervesa e i lavori di rafforzamento delle condotte lungo viale Bologna (angolo via Locchi), il Comune avvierà a breve i lavori di sostituzione dell'impianto fognario a servizio di viale Bologna, in prossimità dei civici 80-100. La Rete di collettamento delle acque meteoriche presente in questa zona dei Romiti, infatti, ha subito gravi danni dal cedimento del terreno dopo gli eventi del maggio 2023.Grazie alle risorse stanziate dalla Struttura Commissariale con l'ordinanza 35/2024 per la ricostruzione e messa in sicurezza del territorio, verrà realizzato un nuovo e più efficiente sistema di raccolta e smaltimento delle acque piovane.

