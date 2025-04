Sicurezza giro di vite Bevande alcoliche vietate dalle 22 alle 6

dalle 22 alle 6 del mattino, il sindaco di Pero, Antonino Abbate, ha firmato una nuova ordinanza per contrastare fenomeni di degrado urbano e schiamazzi notturni. Il provvedimento, in vigore fino al 30 settembre, vieta "la detenzione e il consumo di Bevande alcoliche e superalcoliche nelle strade, piazze, giardini, parchi, aree pubbliche o aperte al pubblico transito e loro adiacenze, ad esclusione delle aree concesse dall’amministrazione o diversamente autorizzate – si legge – e la vendita per asporto di Bevande alcoliche e superalcoliche ed in qualsiasi contenitore dalle ore 22 alle ore 6 del giorno seguente, da parte dei gestori di esercizi pubblici ed esercizi commerciali o artigianali su area privata o su area pubblica, compresi i punti vendita con distributori automatici fatta eccezione per le aree di servizio autostradali ricadenti nel territorio comunale". Ilgiorno.it - Sicurezza, giro di vite. Bevande alcoliche vietate dalle 22 alle 6 Leggi su Ilgiorno.it Dopo le guardie giurate reclutate per controllare la zona di via Sempione e chiudere il parco pubblico226 del mattino, il sindaco di Pero, Antonino Abbate, ha firmato una nuova ordinanza per contrastare fenomeni di degrado urbano e schiamazzi notturni. Il provvedimento, in vigore fino al 30 settembre, vieta "la detenzione e il consumo die supernelle strade, piazze, giardini, parchi, aree pubbliche o aperte al pubblico transito e loro adiacenze, ad esclusione delle aree concesse dall’amministrazione o diversamente autorizzate – si legge – e la vendita per asporto die supered in qualsiasi contenitoreore 22ore 6 del giorno seguente, da parte dei gestori di esercizi pubblici ed esercizi commerciali o artigianali su area privata o su area pubblica, compresi i punti vendita con distributori automatici fatta eccezione per le aree di servizio autostradali ricadenti nel territorio comunale".

