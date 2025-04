Funerali Papa Francesco crisi e conflitti stravolgono il protocollo nel assegnazione dei posti la ministra russa distante da Zelensky

Zelensky, e la ministra di Putin, Olga Lyubimova. Succederà a oltre tre anni. Ilmessaggero.it - Funerali Papa Francesco, crisi e conflitti stravolgono il protocollo: nell'assegnazione dei posti la ministra russa distante da Zelensky Leggi su Ilmessaggero.it A poche decine di metri l?uno dall?altra saranno seduti il presidente ucraino, Volodymyr, e ladi Putin, Olga Lyubimova. Succederà a oltre tre anni.

Il loro incontro era stato fissato in aprile, poi cancellato, poi a sorpresa recuperato in gran segreto. Re Carlo, capo della Chiesa Anglicana, ha salutato Papa Francesco il 9 aprile scorso nell’ultima visita di Stato che il sovrano britannico ha condotto in Italia. Il Re e la Regina, in quella che avevano definito un’”occasione speciale” avevano coronato l’intenzione di salutare il santo padre in Vaticano in una breve visita che, alla fine, è stata testimoniata da una foto e da un post ... 🔗ilfattoquotidiano.it

La notizia della morte di papa Francesco ha fatto scattare immediatamente il potenziamento dei servizi di vigilanza da parte della polizia locale. Non solo: per il 25 e 26 aprile - giorno dei funerali, che si celebreranno alle 10 nella Basilica di San Pietro - saranno dispiegati oltre 2mila... 🔗romatoday.it

Roma si appresta ad accogliere centinaia di migliaia di pellegrini in occasione della scomparsa del Santo Padre. In risposta alla straordinaria affluenza prevista, il Gruppo FS ha messo in campo un piano di potenziamento dei trasporti, operativo da oggi fino a domenica 27 aprile, in stretto... 🔗romatoday.it

