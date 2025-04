Il ricordo dell’Accademia dello Sport Quella volta che ci presentammo a San Pietro con le padelle e il sorriso del Papa

padelle al vento sventolate in piazza San Pietro fecero sorridere di gusto anche Papa Francesco: il 19 febbraio 2014 la spedizione romana dell'Accademia dello Sport per la Solidarietà di Bergamo si colorò di un simpatico concatenarsi di aneddoti che difficilmente i volontari potranno dimenticare.E il ricordo è vivo più che mai nella mente e nel cuore di Giovanni Licini, fondatore e oggi motore dell'associazione: "Tutto il viaggio è stato un'emozione unica, ma i momenti che abbiamo condiviso col Santo Padre sono stati qualcosa di straordinario – racconta – Eravamo partiti in 350 da Bergamo, dal piazzale della Malpensata: ci siamo divisi su due treni, poi a Roma abbiamo ricompattato il gruppo e il giorno seguente ci siamo preparati per andare in piazza a salutare Papa Francesco".E le pentole? "Qualche settimana prima una piena del Tevere aveva danneggiato diverse strutture di alcune comunità del territorio – ricorda ancora Licini – Eravamo in contatto con l'Elemosiniere, il cardinale Krajewski, che ci disse che in quel momento c'era bisogno di tutto, soprattutto pentole per le cucine perché senza quelle era complicato dare da mangiare ai bisognosi.

