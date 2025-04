Erosione di libertà e democrazia

Sugli 80 anni dalla Liberazione Maria Grazia Modena, della lista Modena per Modena, sottolinea l'importanza di provare "a interrogarsi su argomenti attuali, quali, ad esempio, se libertà e democrazia rappresentino ancora oggi dei veri capisaldi della nostra società; se da quei giorni è stata fatta buona guardia ai valori riscoperti da quegli avvenimenti oppure se il passare degli anni qualche tradimento ne ha scolorito la portata".Abbiamo sempre prestato, chiede Modena, "l'attenzione dovuta affinché libertà e democrazia potessero essere pienamente godute, preservandole da possibili minacce? La risposta è decisamente sì se per minacce si intendono gli attacchi diretti dei totalitarismi, tipo quelli del secolo scorso. Infatti, oggi, nessun italiano può dire di vivere in un regime dove ogni libertà sia annullata".

