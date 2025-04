Pratiche alluvione due nuove assunzioni

Via libera del Circondario all'assunzione a tempo pieno e determinato fino al 31 dicembre di due specialiste in attività tecniche nell'ambito del potenziamento del personale necessario per portare avanti le pratiche relative alla ricostruzione post-alluvione. Il disco verde a questi ulteriori rinforzi arriva dopo che, nei giorni scorsi, l'ente di via Boccaccio aveva indetto una nuova selezione pubblica per titoli e colloqui, con l'obiettivo di arrivare alla formazione di una graduatoria per assunzioni a tempo determinato e pieno con profilo di istruttore tecnico/geometra. In quest'ultimo caso, c'è tempo fino al 30 aprile per presentare le domande e partecipare al bando disponibile sul sito Internet del Circondario. La graduatoria che verrà fuori dal concorso sarà immediatamente efficace e lo resterà per un termine di due anni dalla data di adozione del provvedimento di approvazione, salvo proroghe di legge, per la copertura dei posti messi a concorso e quelli che si rendessero vacanti.

