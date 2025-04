Chanel trasforma il Lago di Como in una passerella 1 200 vip attesi alla sfilata

Lago di Como si prepara a brillare sotto i riflettori internazionali: martedì 29 aprile, nella cornice mozzafiato del Grand Hotel Villa d’Este, va in scena la sfilata Chanel più attesa della stagione. Un evento glam, super blindato e affollato di celebrità, che trasformerà il Lario nella. Quicomo.it - Chanel trasforma il Lago di Como in una passerella: 1.200 vip attesi alla sfilata Leggi su Quicomo.it lldisi prepara a brillare sotto i riflettori internazionali: martedì 29 aprile, nella cornice mozzafiato del Grand Hotel Villa d’Este, va in scena lapiù attesa della stagione. Un evento glam, super blindato e affollato di celebrità, che trasformerà il Lario nella.

Se ne parla anche su altri siti

Destinazioni fashion. L’industria della moda non vive di sole Fashion Week. Al contrario, è una consuetudine antica e consolidata quella di presentare in passerella anche le cosiddette collezioni Cruise. Proposte, cioè, dedicate ad un pubblico di viaggiatori d’élite, ansiosi di immaginarsi in giro per il mondo (con outfit inediti). Il viaggio, non a caso, è una componente fondamente di questi show, organizzati spesso in location da sogno o in mete esotiche. 🔗iodonna.it

