Cardinale Marchetto Troppe divisioni si scelga un timoniere che sappia unire la Chiesa

Repubblica.it - Cardinale Marchetto: “Troppe divisioni, si scelga un timoniere che sappia unire la Chiesa” Leggi su Repubblica.it Un lungo servizio da nunzio, il porporato conosceva Francesco dai tempi della casa su via della Scrofa: “Una stretta al cuore la sua morte. Mi disse che sono il migliore esegeta del Concilio”. Il Conclave? “Sarà breve”. Becciu? “Decisione da Papa”

