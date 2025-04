Crolla il castello edificato intorno al fenomeno transgender

castello edificato in questi anni intorno al fenomeno transgender. Tra i delusi – attivisti, influencer culturali, transfemministe – vedo circolare commenti di questo tenore: è il coronamento di un disegno trentennale ordito dal Vaticano e dal Cremlino; è un sussulto disperato del binarismo eterocispatriarcale ferito a morte dalla nozione rivoluzionaria di genere (fermo restando che l’ideologia gender non esiste); è una riscossa del più volgare essenzialismo biologico, che assegna alle donne un’identità fissa e le incatena al destino naturale della maternità; è uno dei tanti volti del nuovo fascismo globale, tendenzialmente genocida, che pretende di cancellare per legge le soggettività non conformi; è la prova finale che le terf – le femministe restìe a far posto sotto la “nozione ombrello” di donna ai maschi che si percepiscono femmine – sono ancelle del patriarcato; eccetera. Ilfoglio.it - Crolla il castello edificato intorno al fenomeno transgender Leggi su Ilfoglio.it Con la sentenza della Corte suprema britannica della settimana scorsa sulla definizione legale di donna – che segue la Cass Review sulle cosiddette terapie di affermazione di genere, i due ordini esecutivi di Donald Trump su questi temi, la revisione di alcuni regolamenti sportivi, la riabilitazione di Kathleen Stock e di altre femministe ostracizzate, per tacere di ulteriori picconate più o meno energiche – continua a venir giù pezzo dopo pezzo ilin questi annial. Tra i delusi – attivisti, influencer culturali, transfemministe – vedo circolare commenti di questo tenore: è il coronamento di un disegno trentennale ordito dal Vaticano e dal Cremlino; è un sussulto disperato del binarismo eterocispatriarcale ferito a morte dalla nozione rivoluzionaria di genere (fermo restando che l’ideologia gender non esiste); è una riscossa del più volgare essenzialismo biologico, che assegna alle donne un’identità fissa e le incatena al destino naturale della maternità; è uno dei tanti volti del nuovo fascismo globale, tendenzialmente genocida, che pretende di cancellare per legge le soggettività non conformi; è la prova finale che le terf – le femministe restìe a far posto sotto la “nozione ombrello” di donna ai maschi che si percepiscono femmine – sono ancelle del patriarcato; eccetera.

