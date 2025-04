Nintendo Switch 2 Preordini fuori controllo negli USA tra Speculazione e Truffe

Nintendo Switch 2 non è ancora arrivata nei negozi, ma il caos dei Preordini negli Stati Uniti ha già superato ogni previsione negativa. Appena aperte le prenotazioni, i principali retailer come GameStop sono stati letteralmente sommersi dalle richieste, portando a blocchi del sito e al tutto esaurito in pochissimo tempo. Ancora una volta, a dominare la scena sono stati bagarini e speculatori, pronti a sfruttare l'entusiasmo dei fan per ottenere facili guadagni.Sapevi che Una console è stata rubata dalla produzione?Nintendo Switch 2 – Gamerbrain.netSwitch 2 è già al centro di Truffe e speculazioniLa piattaforma di riferimento per la rivendita selvaggia si è confermata subito eBay. In poche ore, le console preordinate sono apparse con prezzi esorbitanti, in certi casi già al doppio rispetto al listino ufficiale.

