L’Uomo Gatto torna davanti alle telecamere

Gatto, che è tornato in televisione, dopo gli anni d’oro di Sarabanda. è stato tra i protagonisti di ‘Don’t forget the lyric’, la trasmissione de La9, condotta da Gabriele Censi, che mette insieme proprio appassionati di musica e di canto. "Stavo facendo altro, racconta Sbattella, lavoro come giornalista, controllavo la mail e ho trovato una conferma di iscrizione alla trasmissione da parte della produzione del programma. Ho capito poi che era stata mia moglie Elena ad iscrivermi. A quel punto ho partecipato con entusiasmo, prima ai provini e poi alle registrazioni, a Roma". Nel programma si canta, si devono sapere a memoria i testi dei brani, bisogna dimostrare ancora una volta di essere super competenti proprio in musica: "Sono riuscito a conquistare due premi, uno di 10 mila e uno di 5 mila, la soddisfazione è stata soprattutto quella di essere ancora in pista, di scoprire che sono ancora lo stesso appassionato che ha partecipato a Sarabanda, nel 2017". Ilrestodelcarlino.it - L’Uomo Gatto torna davanti alle telecamere Leggi su Ilrestodelcarlino.it La musica gli scorre nel sangue, in parole e note. Lo ha dimostrato ancora una volta Gabriele Sbattella, in arte Uomo, che èto in televisione, dopo gli anni d’oro di Sarabanda. è stato tra i protagonisti di ‘Don’t forget the lyric’, la trasmissione de La9, condotta da Gabriele Censi, che mette insieme proprio appassionati di musica e di canto. "Stavo facendo altro, racconta Sbattella, lavoro come giornalista, controllavo la mail e ho trovato una conferma di iscrizione alla trasmissione da parte della produzione del programma. Ho capito poi che era stata mia moglie Elena ad iscrivermi. A quel punto ho partecipato con entusiasmo, prima ai provini e poiregistrazioni, a Roma". Nel programma si canta, si devono sapere a memoria i testi dei brani, bisogna dimostrare ancora una volta di essere super competenti proprio in musica: "Sono riuscito a conquistare due premi, uno di 10 mila e uno di 5 mila, la soddisfazione è stata soprattutto quella di essere ancora in pista, di scoprire che sono ancora lo stesso appassionato che ha partecipato a Sarabanda, nel 2017".

