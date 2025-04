Discarica emersa dalla frana Arpat certifica Nessun inquinamento nel fiume Rovigo

Nessun inquinamento sul torrente Rovigo, a Palazzuolo sul Senio, dove una frana ha scoperto una maxiDiscarica. A certificarlo è l’Arpat. L’agenzia lo scorso 7 aprile ha eseguito nuovi prelievi nel torrente Rovigo, a monte e valle della frana, per la ricerca di eventuali impatti sulla qualità delle acque attraverso l’analisi di indicatori biologici. Sia il punto a monte della frana nei pressi del ponte sul torrente Rovigo sulla provinciale 477, sia quello a valle, in prossimità della località Molino dei Diacci distano circa 600 metri dal punto in cui i rifiuti si sono riversati nell’alveo del torrente. Il fondo dell’alveo in tutte e due le stazioni era costituito prevalentemente da ciottoli e massi mobili. Nel punto a valle della frana erano visibili in alveo frammenti di vetro e ceramica, brandelli di stoffe e di plastica e materiale di varia tipologia risultante da una raccolta indifferenziata dei rifiuti. Leggi su Corrieretoscano.it PALAZZUOLO SUL SENIO –sul torrente, a Palazzuolo sul Senio, dove unaha scoperto una maxi. Arlo è l’. L’agenzia lo scorso 7 aprile ha eseguito nuovi prelievi nel torrente, a monte e valle della, per la ricerca di eventuali impatti sulla qualità delle acque attraverso l’analisi di indicatori biologici. Sia il punto a monte dellanei pressi del ponte sul torrentesulla provinciale 477, sia quello a valle, in prossimità della località Molino dei Diacci distano circa 600 metri dal punto in cui i rifiuti si sono riversati nell’alveo del torrente. Il fondo dell’alveo in tutte e due le stazioni era costituito prevalentemente da ciottoli e massi mobili. Nel punto a valle dellaerano visibili in alveo frammenti di vetro e ceramica, brandelli di stoffe e di plastica e materiale di varia tipologia risultante da una raccolta indifferenziata dei rifiuti.

PALAZZUOLO SUL SENIO – Torna al centro del dibattito politico la maxidiscarica emersa sul territorio di Palazzuolo sul Senio dopo una frana. Fratelli d'Italia chiede un'indagine conoscitiva del consiglio regionale. "La situazione che il Mugello, il territorio e i suoi cittadini stanno vivendo, ha del grottesco. Ieri Simona Petrucci, senatrice di Fratelli d'Italia ha partecipato alla missione della commissione parlamentare d'inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti a ...

PALAZZUOLO SUL SENIO – "Prosegue con determinazione l'impegno per la bonifica della discarica di Spiagge, a Palazzuolo sul Senio, e la ripulitura del corso d'acqua Rovigo dai rifiuti. Abbiamo svolto un incontro operativo con tutti i soggetti coinvolti, durante il quale sono stati definiti i prossimi passaggi dell'intervento". È quanto ha detto Monia Monni, assessora alla protezione civile, ambiente e difesa del suolo della Regione Toscana, dopo gli eventi eccezionali causati dal maltempo il 14 ...

PALAZZUOLO SUL SENIO – Nessun effetto, almeno dalle prime analisi, sulle acque del torrente Rovigo dalla frana che ha fatto emergere una discarica lungo il letto del corso d'acqua. l 26 marzo 2025, a seguito della dispersione di rifiuti originata da una frana nel Comune di Palazzuolo sul Senio l'Arpat ha prelevato le acque del torrente Rovigo a monte ed immediatamente a valle del tratto di alveo interessato dall'evento franoso.

