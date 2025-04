Impazza il toto Papa bookmaker all’opera ma non in Italia

Papa Francesco lascia un'eredità spirituale potente e un vuoto profondo nella Chiesa e nel cuore dei fedeli, che in questi giorni hanno letteralmente invaso, a migliaia, piazza San Pietro per un ultimo saluto. Ma questo non ha impedito ai bookmaker britannici di aprire immediatamente, già nella mattina del 21 aprile, le scommesse con le relative quote sul prossimo Papa.

