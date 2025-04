Nuove conferme sulla data di lancio e sul prezzo di Samsung Galaxy S25 Edge

Il 2025 sarà anche l'anno degli smartphone super sottili e uno dei più attesi si avvicina al lancio: ecco le ultime su Samsung Galaxy S25 Edge. L'articolo Nuove conferme sulla data di lancio e sul prezzo di Samsung Galaxy S25 Edge proviene da TuttoAndroid. 🔗tuttoandroid.net

di Redazione JuventusNews24Osimhen Juventus, arrivano nuove conferme! La rivelazione in vista del prossimo giugno e del mercato estivo. Ultime Niccolò Ceccarini, a Radio Bianconera, ha parlato anche di calciomercato Juve. Le dichiarazioni sull’attacco del futuro per i bianconeri ed in particolare sul nome di Osimhen. OSIMHEN – «Ieri sera una notizia ce l’ha data Giuntoli quando ha ammesso che la Juventus ha intenzione di sedersi al tavolo con il Paris Saint-Germain per riscattare Kolo ... 🔗juventusnews24.com

Andy Serkis è pronto a tornare nella Terra di Mezzo dirigendo e interpretando il film Il Signore degli Anelli: La Caccia a Gollum, ma i fan dovranno aspettare ancora un po’ per vederlo. Inizialmente, il piano era di far uscire il film nel 2026, ma non è più così. In un’intervista con The Direct, Serkis ha fornito un aggiornamento sul progetto, rivelando che la nuova finestra di uscita prevista è il 2027. 🔗metropolitanmagazine.it

