Il 25 aprile iniziative A Casa Cervi arriva il ’globo’ di Borghi

Casa Cervi l'artista Alfonso Borghi riproduce il notissimo mappamondo, simbolo del desiderio del desiderio di cultura e di conoscere il mondo dei sette fratelli Cervi. L'opera, realizzata in bronzo a cera persa dalla fonderia Merighi di Borgo Panigale, è firmata dall'artista originario di Campegine e noto a livello internazionale.Borghi ha voluto ispirarsi al mappamondo originale esposto nella stalla per creare una riproduzione che restituisce al trattore il suo significato originario: un simbolo di un mondo senza barriere, antifascista, fondato sulla solidarietà e sulla tolleranza. Il trattore con il mappamondo, uno degli oggetti più rappresentativi della Casa Museo, torna così a raccontare con forza i valori universali della Famiglia Cervi.

