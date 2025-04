25 Aprile ottant’anni dalla Liberazione quei valori che sono parte della nostra vita

Leggi su Bergamonews.it

Ad una festa ci si prepara. Per il 25, per gli 80 annidell’Italia dal nazifascismo efineSeconda Guerra mondiale, ci siamo preparati da tempo. Da giornale online volevamo raccontare, che poialla baseCostituzione, attraverso le persone che ogni giorno lavorano, studiano, vivono in questo Paese.Abbiamo chiesto a diverse persone impegnate in diversi campi di declamare alcune frasi di intellettuali, partigiani, politici che hanno attraversato questi 80 anni didemocratica.In un tempo nel quale sembra tutto messo in discussione, anchepiù grande democrazia del mondo, forse non dobbiamo temere il presente e il futuro se abbiamo i solidi esempi di chi ci ha preceduto, ha combattuto, difeso e servito lo Stato tenendo altissimo il valoreLibertà.