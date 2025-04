Sfalci e rifiuti abbandonati Sanzionate venti persone

ventina i cittadini sanzionati dalla Polizia Locale dell'Unione Rubicone e Mare a seguito di abbandono di Sfalci e rifiuti sul territorio pubblico di Savignano sul Rubicone. È un primo bilancio dei controlli effettuati tramite fototrappole appositamente posizionate in aree pubbliche dove, con l'arrivo della primavera, sono stati accumulati soprattutto Sfalci in grandi quantità.I provvedimenti sanzionatori sono stati adottati dopo le numerose segnalazioni giunte all'Amministrazione comunale relative a ripetuti episodi di abbandono di rifiuti e Sfalci sul suolo pubblico. I comportamenti scorretti si sono ripetuti nel corso del tempo, nonostante la disponibilità di un servizio gratuito di ritiro accessibile a chiamata, con rapidità e facilità.Roberta Armuzzi, assessora a Sicurezza, Verde pubblico e Decoro Urbano spiega il cambio di strategia: "Non solo chi sbaglia, paga, ma con gli incassi che derivano da queste sanzioni, che hanno una destinazione vincolata, si provvederà ad abbattere le tariffe corrispettive puntuali.

