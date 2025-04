25 aprile dalla Regione 200mila euro per la memoria di antifascismo e Resistenza

aprile, ha voluto sottolineare il convinto impegno per la valorizzazione del patrimonio storico, politico e culturale dell'antifascismo e della Resistenza, stanziando 200mila euro a favore di enti locali e associazioni.Le risorse deliberate dalla giunta seguono quelle garantite nei mesi scorsi per sostenere le attività degli Istituti storici della Resistenza e dell'Età contemporanea presenti sul territorio regionale e il Parco nazionale della Pace di Sant'Anna di Stazzema."Nell'80esimo anniversario della Liberazione dal nazifascismo, ribadiamo la scelta politica chiara di Regione Toscana a favore della cultura democratica, della salvaguardia e della diffusione della memoria, sostenendo la progettualità dei territori che siamo certi anche questa volta non mancheranno", affermano il presidente Eugenio Giani e l'assessora alla cultura della memoria Alessandra Nardini.

