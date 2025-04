Procura Usa chiederà la pena di morte per Luigi Mangione il killer del Ceo Brian Thompson

Tgcom24.mediaset.it - Procura Usa chiederà la pena di morte per Luigi Mangione, il killer del Ceo Brian Thompson Leggi su Tgcom24.mediaset.it Il 26enne italo-americano è accusato di aver ucciso l'amministratore di UnitedHealthcare in un agguato a New York

Giorgia Meloni arriverà a Washington il 16 aprile, con un’agenda diplomatica ricca di sfide. Il giorno successivo, la premier italiana sarà ricevuta alla Casa Bianca con un obiettivo ambizioso: ottenere una riduzione dei dazi da parte di Donald Trump, cercando di evitare di irritare al contempo gli alleati europei. Secondo quanto riportato da La Repubblica, la Meloni ha già discusso della questione con Ursula von der Leyen ed Emmanuel Macron, ed ora il governo italiano si trova a dover ... 🔗thesocialpost.it

Una laurea sotto osservazione, polemiche politiche e domande di trasparenza che si intrecciano intorno al nome della ministra del Lavoro Marina Calderone: è questo il quadro che emerge dopo l’apertura di un fascicolo da parte della Procura di Roma, scaturito da un esposto presentato dal docente universitario Saverio Regasto. Nel mirino, i titoli di studio conseguiti dalla ministra presso la Link Campus University tra il 2012 e il 2016, la cui legittimità è ora oggetto di verifica da parte ... 🔗quifinanza.it

Il conflitto in Ucraina è una “guerra per procura tra Stati Uniti e Russia“. A dichiararlo – senza giri di parole – è il segretario di Stato Usa, Marco Rubio, che rilancia un concetto già espresso a novembre scorso dall’ex premier britannico Boris Johnson. Le parole di Rubio arrivano nel corso di un’intervista su Fox News durante la quale il segretario di Stato si è presentato con una vistosa croce nera sulla fronte, per celebrare il mercoledì delle Ceneri. 🔗ilfattoquotidiano.it

