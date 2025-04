Calciomercato Juventus possibile ritorno di fiamma a giugno Ora c’è l’Inter in pole position Rivelazione sull’obiettivo

Calciomercato Juventus, ora c'è l'Inter in pole? Rivelazione sul futuro del possibile obiettivo in difesaPer il Calciomercato Juventus, nelle ultime sessioni, si è parlato anche dell'obiettivo Sam Beukema. Il difensore del Bologna si sta confermando anche in questa stagione e continua ad attirare le attenzioni delle big. Secondo quanto rivelato da La Gazzetta dello Sport, Beukema sarebbe in cima alla lista dell'Inter. Il centrale rossoblù fa gola anche ai nerazzurri: il club bianconero è dunque avvisato in vista dell'estate.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

