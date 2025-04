Ciclopedonale aperta con rischio contenziosi e problema espropri

esproprio e rischio contenziosi sui lavori: le magagne della Ciclopedonale del Conero a più di un anno dalla sua inaugurazione. Non bastasse, come emerso dall’analisi effettuata dall’assessore ai lavori pubblici Stefano Tombolini, ci sono altri problemi, tra cui gli sfalci della vegetazione sorta lungo il percorso da Pietralacroce a Portonovo in questo assaggio di primavera e le opere di manutenzione sul tracciato messo a dura prova dalle precipitazioni invernali.Era il 7 aprile 2024 (il consigliere di centrodestra Teodoro Buontempo, presentando l’interrogazione urgente ieri in consiglio ha attribuito il taglio del nastro alla precedente amministrazione) quando la giunta ha inaugurato ufficialmente la pista ciclabile progettata e realizzata dalla sindacatura di Valeria Mancinelli. Ilrestodelcarlino.it - Ciclopedonale aperta con rischio contenziosi e problema espropri Leggi su Ilrestodelcarlino.it Procedure dio esui lavori: le magagne delladel Conero a più di un anno dalla sua inaugurazione. Non bastasse, come emerso dall’analisi effettuata dall’assessore ai lavori pubblici Stefano Tombolini, ci sono altri problemi, tra cui gli sfalci della vegetazione sorta lungo il percorso da Pietralacroce a Portonovo in questo assaggio di primavera e le opere di manutenzione sul tracciato messo a dura prova dalle precipitazioni invernali.Era il 7 aprile 2024 (il consigliere di centrodestra Teodoro Buontempo, presentando l’interrogazione urgente ieri in consiglio ha attribuito il taglio del nastro alla precedente amministrazione) quando la giunta ha inaugurato ufficialmente la pista ciclabile progettata e realizzata dalla sindacatura di Valeria Mancinelli.

