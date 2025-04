Zuppi incontra i preti E si porta al Conclave l’icona della Madonna Papabile Sono in apnea

Zuppi parla ai sacerdoti nella 'sua' Bologna e, in attesa di partecipare al funerale di Papa Francesco domani e poi ai lavori del Conclave, sceglie una battuta per dribblare le voci che lo vogliono in pole per il dopo-Bergoglio. L'occasione è la visita lampo in Curia per incontrare, come da programma, diaconi e sacerdoti delle parrocchie del centro città.Un incontro dove non Sono mancate le emozioni e pure un dono speciale: un'icona della Madonna di San Luca consegnata a Zuppi da portare nella Cappella Sistina. Una sorta di portafortuna, per non dimenticare Bologna, anche quando i giochi li faranno porporati e Spirito Santo. I sacerdoti non si sbilanciano nel tifo per "don Matteo", limitandosi a uno stringato "preghiamo per lui", ma c'è chi sottovoce ammette che il sogno di vederlo alle celebrazioni della Madonna di San Luca in abito bianco c'è.

