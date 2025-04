Certificati fasulli Confermato lo stop a funzionaria del tribunale e indagine chiusa

indagine a suo carico confermando in buona sostanza - se non aggiungendo ulteriori dettagli - le accuse formulate a caldo.Protagonista della singolare vicenda, è una funzionaria giudiziaria del tribunale di Ravenna - una 60enne nata a Roma e residente a Reggio Calabria - entrata in servizio il 22 ottobre 2022. Secondo le indagini coordinate dal pm Daniele Barberini, la donna - difesa dall’avvocato Carlotta Benini - in poco tempo aveva accumulato decine di assenze ritenute ingiustificate. Perché erano sì coperte da Certificati medici: ma per gli inquirenti, si trattava di vecchie attestazioni riciclate o di Certificati ricavati da moduli da lei compilati e corredati di timbri grazie a software. Ilrestodelcarlino.it - "Certificati fasulli". Confermato lo stop a funzionaria del tribunale e indagine chiusa Leggi su Ilrestodelcarlino.it Da una parte il Riesame di Bologna ha detto picche alla richiesta della difesa di annullare l’ordinanza cautelare coercitiva confermando così la sospensione dal lavoro per un anno. E dall’altra la procura di Ravenna ha chiuso l’a suo carico confermando in buona sostanza - se non aggiungendo ulteriori dettagli - le accuse formulate a caldo.Protagonista della singolare vicenda, è unagiudiziaria deldi Ravenna - una 60enne nata a Roma e residente a Reggio Calabria - entrata in servizio il 22 ottobre 2022. Secondo le indagini coordinate dal pm Daniele Barberini, la donna - difesa dall’avvocato Carlotta Benini - in poco tempo aveva accumulato decine di assenze ritenute ingiustificate. Perché erano sì coperte damedici: ma per gli inquirenti, si trattava di vecchie attestazioni riciclate o diricavati da moduli da lei compilati e corredati di timbri grazie a software.

Su questo argomento da altre fonti

