Innovazione sostenibilità Pmi ecco le strategie per ripartire

Ilgiorno.it - Innovazione, sostenibilità, Pmi: ecco le strategie per ripartire Leggi su Ilgiorno.it Colombo Clerici*Competitività del sistema produttivo italiano tra punti di forza e criticità, secondo il Rapporto Istat 2025, alla 13esima edizione. A livello mondiale segna un 2024 con il commercio che aumenta del 3,4%. Ma in Europa segni di debolezza, tra guerra in Ucraina e rallentamento dell’economia tedesca. D’altro lato le tendenze protezionistiche degli Stati Uniti avrebbero un impatto significativo sull’export italiano che con 623,5 miliardi di euro ha segnato il record dal 2013. Il Rapporto assume importanza particolare in un contesto di shock internazionali e mutamenti strutturali, fornendo dati e approfondimenti cruciali per comprendere sfide e opportunità per le imprese italiane. L’export manifatturiero, essenziale nell’economia italiana, è trainato da mercati come Germania, Usa e Francia.

Su questo argomento da altre fonti

IKEA ritorna con una doppia esposizione in Via Vigevano 18, dove il tema della sostenibilità si intreccia con soluzioni creative per la casa. L'installazione offre un ambiente interattivo e accogliente, dando ai visitatori la possibilità di esplorare idee innovative per il design del futuro... 🔗milanotoday.it

Nasce il Manifesto degli aeroporti italiani, un documento che sintetizza i valori e gli obiettivi che muovono il sistema aeroportuale italiano, comparto che incide per il 3,8% sul Pil italiano e che genera 1,3 milioni di posti di lavoro. Mobilità, sviluppo, innovazione, sostenibilità e inclusività i cinque punti su cui si basa il Manifesto, presentato a Roma, alla presenza del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, in occasione dell'Airport Day, un evento diffuso ... 🔗quotidiano.net

Andamento in crescita delle società Benefit in Italia nel 2024, salite a 4.593 (+27% rispetto all'anno precedente) e con oltre 217.000 occupati, per un valore della produzione annuale di circa 62 miliardi di euro. Anche il fatturato è in aumento, +26% rispetto al +15,4% per le non-benefit (2021-2023, valore mediano). Sono alcuni risultati della terza edizione della ricerca nazionale sulle società Benefit 2025 presentati a Roma durante l'evento "Un'ondata di innovazione". 🔗quotidiano.net

Innovazione, sostenibilità, Pmi: ecco le strategie per ripartire; Cos’è il “Green Deal” europeo e quali contributi prevede l’Italia per la sostenibilità; Bando Competenze & Innovazione, ecco i primi progetti delle imprese; Investimenti sostenibili 4.0 alle Pmi: ecco chi può accedere alle agevolazioni. 🔗Cosa riportano altre fonti