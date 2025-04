Bisogna proseguire il tavolo ministeriale

proseguire il tavolo ministeriale". Massimiliano Nobis, segretario nazionale della Fim-Cisl, chiede che "il confronto per cambiare il piano industriale di St riprenda al più presto. Servono azioni di consolidamento e implementazione della capacità produttiva di microprocessori in Italia con il mantenimento occupazionale". "È preoccupante - aggiunge - che nella nota sui dati economici del primo trimestre non ci sia ancora la previsione dei risultati dell’intero 2025. Conferma che l’incertezza dei mercati condiziona le scelte industriali dei vertici. A 6 mesi dalla presentazione al Capital Market del piano 2025-27 è grave non conoscere l’importo dei tagli previsti".Bar.Cal. Ilgiorno.it - "Bisogna proseguire il tavolo ministeriale" Leggi su Ilgiorno.it "Alla luce di questi conti, è urgenteil". Massimiliano Nobis, segretario nazionale della Fim-Cisl, chiede che "il confronto per cambiare il piano industriale di St riprenda al più presto. Servono azioni di consolidamento e implementazione della capacità produttiva di microprocessori in Italia con il mantenimento occupazionale". "È preoccupante - aggiunge - che nella nota sui dati economici del primo trimestre non ci sia ancora la previsione dei risultati dell’intero 2025. Conferma che l’incertezza dei mercati condiziona le scelte industriali dei vertici. A 6 mesi dalla presentazione al Capital Market del piano 2025-27 è grave non conoscere l’importo dei tagli previsti".Bar.Cal.

Se ne parla anche su altri siti

La Fim-Cisl "ritiene urgente il proseguo del confronto al tavolo ministeriale con il ministro Urso e il ministro Giorgetti per intervenire sul piano industriale" di Stmicroelectronics, "che dovra' prevedere azioni di consolidamento e implementazione della capacita' produttiva di microprocessori... 🔗cataniatoday.it

Atalanta-Inter, stasera alle 20.45, sarà l’ultima partita di Serie A prima della sosta per le nazionali di fine marzo. E, considerato che non si giocherà più per due settimane, bisogna evitare di renderle complicate. PRIMATO DA CONFERMARE – La domenica di Atalanta-Inter comincia alle 12.30, con la trasferta del Napoli a Venezia. Ma, a prescindere da quanto faranno i partenopei al Penzo, stasera al Gewiss Stadium bisogna fare l’andatura. 🔗inter-news.it

di Redazione JuventusNews24Thiago Motta e il suo futuro sono stati analizzati così dal giornalista Fabio Ravezzani dopo la sconfitta della Juve con la Fiorentina Attraverso il suo profilo X, il giornalista Fabio Ravezzani ha commentato così la posizione della Juve sul futuro di Thiago Motta. Ecco cosa ha detto sul momento che sta vivendo la squadra bianconera. Per valutare se sia utile proseguire con Motta, la Juve deve valutare se abbia senso continuare senza titolari certi, un gruppo ... 🔗juventusnews24.com

Crisi Stm, Fim Cisl: Ancora in calo i dati economici, proseguire il confronto al tavolo ministeriale; Crisi Stm, Fim Cisl: 'Ancora in calo i dati economici, proseguire il confronto al tavolo ministeriale'; Progressioni Area personale ATA: terzo tavolo di confronto MIM Sindacati; Caffaro, Castelletti: Chiederò al Ministero un tavolo operativo. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online