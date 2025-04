Sesto accuse pesanti a Corsani In Comune qualcuno sapeva

Sesto San Giovanni abbiamo appreso con sgomento e profonda preoccupazione le notizie relative a Gabriele Corsani (nella foto), membro del consiglio di amministrazione della fondazione La Pelucca, partecipata comunale, e ora al centro di un’inchiesta per molestie sessuali su due minori, coinvolti in un progetto presso la stessa struttura". A procedimento giudiziario ancora agli inizi, i Dem chiedono chiarezza e trasparenza all’amministrazione e ai vertici della onlus di via Campanella, che gestisce Rsa, centri diurni per anziani e altri servizi sociosanitari sul territorio. "Sebbene Corsani non sia stato nominato direttamente dal sindaco ma da terzi, resta una figura da tempo vicina al centrodestra cittadino e all’attuale Giunta – sottolinea Ernesto Guido Gatti, capogruppo Pd in consiglio comunale –. Ilgiorno.it - Sesto, accuse pesanti a Corsani: "In Comune qualcuno sapeva?" Leggi su Ilgiorno.it "Come Partito democratico diSan Giovanni abbiamo appreso con sgomento e profonda preoccupazione le notizie relative a Gabriele(nella foto), membro del consiglio di amministrazione della fondazione La Pelucca, partecipata comunale, e ora al centro di un’inchiesta per molestie sessuali su due minori, coinvolti in un progetto presso la stessa struttura". A procedimento giudiziario ancora agli inizi, i Dem chiedono chiarezza e trasparenza all’amministrazione e ai vertici della onlus di via Campanella, che gestisce Rsa, centri diurni per anziani e altri servizi sociosanitari sul territorio. "Sebbenenon sia stato nominato direttamente dal sindaco ma da terzi, resta una figura da tempo vicina al centrodestra cittadino e all’attuale Giunta – sottolinea Ernesto Guido Gatti, capogruppo Pd in consiglio comunale –.

