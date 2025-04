ATP Madrid 2025 scendono in campo le teste di serie Cobolli sfida Rune Cinà attende Korda

Continua il gran ballo di Madrid, a oltre 650 metri sul livello del mare, per il secondo Masters 1000 sulla terra rossa nonché quarto in generale, corrispondente anche al quinto WTA 1000 stagionale e primo, in questo caso, sul mattone tritato. Oggi si completano i primi turni femminili e iniziano quelli maschili. Se tra le donne, salvo ripescaggi, non ci sarà nessuna presenza azzurra oggi, tra gli uomini ce ne sono tre da registrare. 🔗oasport.it

Federico Cinà ha vinto il match contro Coleman Wong all’Atp Madrid 2025. L’azzurro, n°373 del ranking, ha superato il tennista di Hong Kong, n°169, con il punteggio di 7-6(5) 6-1 in un’ora e 18 minuti. Per lui si tratta della seconda vittoria in un torneo Masters 1000 dopo quella di Miami. Il 18enne di Palermo, iscritto alla competizione grazie a una wild card, al secondo turno affronterà lo statunitense Sebastian Korda (n°24 Atp e n°23 del seeding) contro cui non ha mai giocato. 🔗lapresse.it

La stagione sulla terra rossa europea sta per entrare nel vivo ed è già stata annunciata l’entry list del Madrid Open 2025, quarto Masters 1000 della stagione dopo il Sunshine Double (Indian Wells e Miami) sul cemento americano e Montecarlo (previsto la prossima settimana), che si terrà nella capitale spagnola dal 21 aprile al 4 maggio. In attesa del rientro nel circuito maggiore del numero uno al mondo Jannik Sinner, che tornerà in campo a maggio sulla terra battuta del Foro Italico a Roma, ... 🔗oasport.it

