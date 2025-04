Festa della Liberazione il ruolo delle donne della Toscana ecco chi sono le eroine mai celebrate

della Resistenza e dell’Età Contemporanea ha consegnato la pubblicazione nelle mani del presidente della Repubblica Sergio Mattarella Lanazione.it - Festa della Liberazione, il ruolo delle donne della Toscana: ecco chi sono le eroine mai celebrate Leggi su Lanazione.it Vannino Chiti, presidente dell’Istituto Storico ToscanoResistenza e dell’Età Contemporanea ha consegnato la pubblicazione nelle mani del presidenteRepubblica Sergio Mattarella

Mercoledi 30 aprile 2025 a Gossolengo si svolgerà la cerimonia di commemorazione del 25 aprile con il seguente programma: Ore 11,30 - ritrovo al Monumento dei Caduti in piazza Roma; - alzabandiera; - benedizione e posa della corona d'alloro; - breve saluto del sindaco. Ore 12...

Sinistra italiana Cesena commenta in maniera negativa la decisione di annullare il concerto del 24 aprile che rientra negli 80 anni della celebrazione della Liberazione presa dal Comune. "La decisione è stata assunta — scrive Sinistra italiana in una nota — in ottemperanza alla proclamazione di...

Propaganda Live fa le cose in grande per la Liberazione. In occasione dei festeggiamenti per il 25 aprile, il programma satirico-politico del venerdì sera di La7 lascerà eccezionalmente il consueto Teatro 2 degli studi De Paolis a Roma per trasmettere in diretta dall'Auditorium Parco della Musica (dal 2020 intitolato ad Ennio Morricone). Il prossimo 25 aprile sarà di venerdì, quindi ci vedrà inevitabilmente in onda, e sarà l'80esimo anniversario della Liberazione.

25 aprile, la festa della Liberazione raccontata con le immagini delle donne italiane - Ottanta anni fa la fine della seconda guerra mondiale e del nazifascismo. In un libro le foto di quegli ultimi mesi di guerra e il ruolo delle donne

Riconoscimento anche a cinque donne lucchesi. Ecco le loro storie di coraggio e determinazione - Tra le cinquanta storie ci sono anche quelle di cinque donne lucchesi, raccontate dagli storici e dalle storiche dell'Istituto storico della Resistenza e dell'Età contemporanea in Provincia di Lucca