Non sarò più il sarto dei Papi

Papi – racconta – e ora, che mi avvicino ai 50 anni, sento il bisogno di chiudere questa esperienza con Papa Francesco. Vorrei che fosse lui il punto finale di un viaggio iniziato tanti anni fa".Sorcinelli ha firmato capi per Benedetto XVI e Papa Francesco, interpretando con sensibilità il significato profondo della liturgia attraverso tessuti, forme e simboli. La sua moda, lontana dalla spettacolarizzazione, è sempre stata uno strumento di elevazione spirituale. Ilrestodelcarlino.it - "Non sarò più il sarto dei Papi" Leggi su Ilrestodelcarlino.it Dopo 25 anni di collaborazione con l’Ufficio delle Celebrazioni Liturgiche del Papa, Filippo Sorcinelli, stilista e artista originario di Mondolfo, con atelier a Santarcangelo di Romagna, annuncia il desiderio di concludere il suo percorso come creatore delle vesti papali. Una decisione maturata lentamente, segnata dalla consapevolezza del tempo che passa e dalla voglia di rinnovamento. "Sono ormai 25 anni che realizzo abiti per i– racconta – e ora, che mi avvicino ai 50 anni, sento il bisogno di chiudere questa esperienza con Papa Francesco. Vorrei che fosse lui il punto finale di un viaggio iniziato tanti anni fa".Sorcinelli ha firmato capi per Benedetto XVI e Papa Francesco, interpretando con sensibilità il significato profondo della liturgia attraverso tessuti, forme e simboli. La sua moda, lontana dalla spettacolarizzazione, è sempre stata uno strumento di elevazione spirituale.

