I titoli di accesso per diventare insegnanti Come verificare e integrare i CFU con Campusinrete

titoli di accesso per diventare insegnanti. Come verificare e integrare i CFU con Campusinrete . Leggi su Orizzontescuola.it Per partecipare ai prossimi concorsi per l’insegnamento è fondamentale possedere il titolo di laurea idoneo e i crediti formativi universitari (CFU) richiesti dalla classe di concorso scelta. Spesso per accedere ad alcune classi di concorso, cioè a una materia di insegnamento, non è sufficiente avere la laurea. A volte sono infatti richiesti dei CFU integrativi, .L'articolo Idiperi CFU con

Su altri siti se ne discute

Non esiste niente al mondo di più adattabile dell’acqua, diceva il filosofo cinese Lao Tzu. Eppure, di fronte alla minaccia dei cambiamenti climatici, anche le riserve idriche della Terra si trovano di fronte a una sfida di portata epocale. Con il riscaldamento globale, l’accesso all’acqua pulita – a lungo considerato un diritto irrinunciabile – rischia di diventare sempre più problematico. Ed è proprio per questo motivo che l’edizione 2025 della Giornata mondiale per l’acqua, che si celebra ... 🔗open.online

Nel Question Time del 17 marzo 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino con ospite Sonia Cannas, è stata affrontata una questione rilevante riguardante l’accesso ai percorsi Indire per i docenti con titoli esteri. In particolare, è stato discusso il requisito del “contenzioso pendente” e se questo sia sufficiente senza il vincolo dei 120 giorni. L'articolo Accesso ai percorsi sostegno Indire per i titoli esteri, cosa significa “requisito del contenzioso pendente”. 🔗orizzontescuola.it

In serie B le prime classificate di ogni Girone saliranno in serie A mentre dai play off, dalla 2 alla 6 classificata di ogni girone, compresi anche quelli delle altre province, ci sarà un’altra promozione VALLESINA 6 marzo 2025 – 21° giornata del campionato regionale di boccette di serie A1, 25° giornata del campionato provinciale di serie A, 19° giornata del campionato provinciale di serie B. Per ciò che riguarda la serie B ricordiamno che le prime classificate di ogni Girone saliranno in ... 🔗.com

Scuola, come si diventa insegnante?; Come diventare insegnante nella scuola italiana; Concorso diventare insegnanti PNRR 2024, per avere riserva 30% non è obbligatorio requisito di accesso laurea + 3 anni servizio; Docenti ITP, dal 2025 nuovo sistema di reclutamento: ecco i diplomi ITS utili per accedere alle classi di concorso. 🔗Ne parlano su altre fonti

Elenchi aggiuntivi prima fascia GPS 2025: titolo di accesso e altri titoli. RISPOSTE AI QUESITI - Question time con Simone Craparo, sindacalista della Gilda degli Insegnanti sugli elenchi aggiuntivi alle GPS prima fascia 2025/26, in cui possono iscriversi gli aspiranti che hanno conseguito il tito ... 🔗orizzontescuola.it

Elenco aggiuntivo prima fascia GPS: la laurea va inserita nei titoli culturali? Pillole di Question Time - Nel question time del 16 aprile 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Simone Craparo, è stato affrontato un tema utile per la compilazione delle GPS e la valutazione dei ... 🔗orizzontescuola.it

Insegnanti di sostegno: i corsi Indire, i titoli esteri e la continuità didattica - I corsi Indire per chi già insegna Il tema più caldo riguardava ... e del riconoscimento dei titoli di specializzazione per il sostegno conseguiti all’estero, in attesa di riconoscimento ... 🔗vita.it